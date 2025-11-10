Ausblick: Salmon Evolution mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Salmon Evolution wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,142 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 136,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Salmon Evolution soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 88,5 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 73,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,443 NOK je Aktie, gegenüber -0,110 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 363,4 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 467,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at