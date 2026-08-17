Salmon Evolution Aktie
WKN DE: A2QDK9 / ISIN: NO0010892094
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Salmon Evolution öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Salmon Evolution lädt am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,096 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 27,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 65,8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 90,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,344 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,370 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 476,6 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 325,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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