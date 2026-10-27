Salmon Evolution Aktie

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WKN DE: A2QDK9 / ISIN: NO0010892094

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Salmon Evolution präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Salmon Evolution wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,116 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,00 Prozent verringert. Damals waren -0,100 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Salmon Evolution in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 103,7 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 86,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,338 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,370 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 459,7 Millionen NOK, gegenüber 325,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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