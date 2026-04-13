Salmones Camanchaca Aktie
WKN DE: A2JCUG / ISIN: CL0002409135
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: Salmones Camanchaca gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Salmones Camanchaca stellt am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Salmones Camanchaca noch ein Gewinn pro Aktie von 52,21 CLP in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 83,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 100,08 Milliarden CLP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,610 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 327,20 CLP vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 444,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 366,75 Milliarden CLP im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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