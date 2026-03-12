Ausblick: Salmones Camanchaca legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salmones Camanchaca lädt am 13.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren 50,32 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 108,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 116,18 Milliarden CLP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, gegenüber 177,10 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 386,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 381,87 Milliarden CLP generiert wurden.

