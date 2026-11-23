Salmones Camanchaca äußert sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren 156,34 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 121,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 99,16 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD, gegenüber 327,20 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 483,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 366,75 Milliarden CLP generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net