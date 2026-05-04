Ausblick: SaltX Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SaltX Technology präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,120 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SaltX Technology noch -0,140 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4066,67 Prozent auf 10,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,440 SEK, gegenüber -0,340 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 45,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,0 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at