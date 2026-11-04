SaltX Technology Aktie
WKN DE: A1W27C / ISIN: SE0005308541
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SaltX Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SaltX Technology wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SaltX Technology noch -0,080 SEK je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SaltX Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,0 Millionen SEK im Vergleich zu 2,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,440 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 44,0 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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