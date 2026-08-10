Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Expertenmeinungen
|
10.08.2026 14:25:00
Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Salzgitter präsentiert am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,880 EUR je Aktie gegenüber -1,020 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,64 Prozent auf 2,35 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter noch 2,34 Milliarden EUR umgesetzt.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,370 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 9,49 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 8,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
05.08.26
|MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.08.26
|EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
Analysen zu Salzgitter
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|52,70
|0,67%