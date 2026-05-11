Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausblick auf Bilanz 11.05.2026 23:37:00

Ausblick: Salzgitter legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Salzgitter legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Salzgitter legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Salzgitter wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 2,44 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,660 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,34 Milliarden EUR aus - eine Steigerung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Salzgitter einen Umsatz von 2,33 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,70 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,370 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,73 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 8,98 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Erste Schätzungen: Salzgitter legt Quartalsergebnis vor
Salzgitter-Aktie im Minus: Kapitalmaßnahme soll Handelbarkeit verbessern
Salzgitter-Aktie im Minus: Kartellamt erlaubt Übernahme von Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten

Analysen zu Salzgitter

mehr Analysen
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Salzgitter Neutral UBS AG
13.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 55,85 0,18% Salzgitter

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen