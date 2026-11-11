Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Bilanz voraus 11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Salzgitter zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Salzgitter zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Salzgitter veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

Salzgitter präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,888 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,750 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,55 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 EUR, gegenüber -1,370 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 9,65 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,98 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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30.10.26 Salzgitter Halten DZ BANK
29.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
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