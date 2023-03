Ausblick: SAMCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SAMCO präsentiert in der am 10.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2023 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 52,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 41,51 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,34 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 161,30 JPY im Vergleich zu 131,07 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,00 Milliarden JPY, gegenüber 6,40 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

