WKN DE: A2E40N / ISIN: SE0009554454

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,200 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 55,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,450 SEK erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,55 Prozent auf 802,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 877,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,180 SEK je Aktie, gegenüber -2,730 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 3,30 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

