Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Registered b Aktie
WKN DE: A2E40N / ISIN: SE0009554454
|
23.11.2026 07:01:06
Ausblick: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B wird am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B nach der Prognose von 1 Analyst 484,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 859,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,397 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,83 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Registered Shs -B-
Analysen zu Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung voraus? ATX könnte leicht erholt starten -- DAX vor robustem Start -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in in China
Am heimischen Aktienmarkt könnte leichte Erholung das Bild prägen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Startgewinne möglich. In Fernost zeigen sich die Börsen verhalten höher.