Ausblick: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,860 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 801,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 828,8 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,118 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,730 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,16 Milliarden SEK, gegenüber 3,82 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at