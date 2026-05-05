Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB Registered b Aktie

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WKN DE: A2E40N / ISIN: SE0009554454

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,570 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B nach der Prognose von 1 Analyst 477,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 45,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 879,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -2,040 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,92 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,00 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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