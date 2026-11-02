Samhi Hotels Aktie

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WKN DE: A3E1GK / ISIN: INE08U801020

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Samhi Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samhi Hotels öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,30 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,69 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 25,61 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,17 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 12,48 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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