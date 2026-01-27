Ausblick: Samhi Hotels stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samhi Hotels öffnet am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,00 INR gegenüber 1,04 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,37 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Samhi Hotels einen Umsatz von 2,96 Milliarden INR eingefahren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,24 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,88 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 12,70 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at