Samhi Hotels Aktie
WKN DE: A3E1GK / ISIN: INE08U801020
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Samhi Hotels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Samhi Hotels lädt am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samhi Hotels noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,00 Prozent auf 2,99 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,07 INR, während im vorherigen Jahr noch 25,61 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,10 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,48 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
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