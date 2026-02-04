Ausblick: Sampo A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sampo A äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sampo A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,94 Prozent auf 2,31 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,510 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,450 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,99 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 10,65 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at