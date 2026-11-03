Ausblick: Sampo A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sampo A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,121 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sampo A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,39 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,541 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,750 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,18 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,93 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net