Ausblick: Sampo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sampo A wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,096 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Sampo A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,81 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,66 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,23 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,553 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 9,51 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 11,93 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at