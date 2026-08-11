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WKN DE: A3EWDB / ISIN: FI4000552500

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sampo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sampo A wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Sampo A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,181 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,57 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 13,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sampo A einen Umsatz von 2,96 Milliarden EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,546 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,750 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,14 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,93 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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