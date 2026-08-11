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WKN DE: A0YFR9 / ISIN: US79588J1025

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sampo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sampo äußert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,417 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,74 Prozent auf 2,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,70 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,82 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,46 Milliarden USD waren.

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