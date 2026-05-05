Sampo Aktie
WKN DE: A0YFR9 / ISIN: US79588J1025
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Sampo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sampo gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,226 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,48 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 59,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 1,70 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 11,21 Milliarden USD im Vergleich zu 13,46 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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