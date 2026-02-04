Ausblick: Sampo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sampo äußert sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,304 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sampo 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Sampo 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,72 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sampo 2,77 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie, gegenüber 0,970 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 10,51 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 11,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at