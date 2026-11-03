Sampo Aktie
WKN DE: A0YFR9 / ISIN: US79588J1025
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sampo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sampo wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,272 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Sampo 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,68 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sampo 3,79 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sampo Plc Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1-2 Sh
|
07:01
|Ausblick: Sampo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Sampo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Sampo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Sampo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Sampo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sampo Plc Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.