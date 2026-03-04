Ausblick: Samsara A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsara A gibt am 05.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,129 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 422,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 346,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,507 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,60 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

