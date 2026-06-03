Ausblick: Samsara A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsara A wird am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,130 USD aus. Im letzten Jahr hatte Samsara A einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 366,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Samsara A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 455,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,679 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,020 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,97 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at