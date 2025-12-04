Samsar a Aktie

Samsar a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9GD / ISIN: US79589L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 07:01:06

Ausblick: Samsara A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsara A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,118 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,03 Prozent auf 399,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 322,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,469 USD im Vergleich zu -0,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Samsara Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Samsara Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Samsara Inc Registered Shs -A- 40,71 4,36% Samsara Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:53 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen