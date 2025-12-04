Ausblick: Samsara A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Samsara A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,118 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,03 Prozent auf 399,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 322,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,469 USD im Vergleich zu -0,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at