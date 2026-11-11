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WKN DE: A1JJ4U / ISIN: LU0633102719

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Samsonite International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samsonite International wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,046 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 HKD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 867,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,83 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,175 USD, gegenüber 1,62 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,27 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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