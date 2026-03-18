Ausblick: Samsonite International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsonite International stellt am 19.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,072 USD je Aktie gegenüber 0,580 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 953,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,33 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,204 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,85 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 3,49 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 28,00 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at