Ausblick: Samsonite International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Samsonite International lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,046 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 HKD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 861,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 6,85 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,193 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,85 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,00 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

