Samsung Card Aktie
WKN DE: A0MSZC / ISIN: KR7029780004
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Samsung Card zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Samsung Card lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst schätzt, dass Samsung Card für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1592,90 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1728,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Samsung Card soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.786,63 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.013,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5949,02 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6053,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 4.496,25 Milliarden KRW, gegenüber 3.987,15 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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