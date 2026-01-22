Ausblick: Samsung Electro-Mechanics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsung Electro-Mechanics stellt am 23.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2354,50 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Samsung Electro-Mechanics ein EPS von 2771,00 KRW je Aktie vermeldet.

24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2.492,28 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.845,39 Milliarden KRW aus.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8920,75 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9038,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 11.261,06 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 10.294,10 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at