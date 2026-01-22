Samsung Electro-Mechanics Aktie

WKN: 956197 / ISIN: KR7009150004

22.01.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung Electro-Mechanics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Samsung Electro-Mechanics lässt sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Samsung Electro-Mechanics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2354,50 KRW. Dies würde einer Verringerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Samsung Electro-Mechanics 2758,00 KRW je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.842,46 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.492,28 Milliarden KRW umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8916,73 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8988,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 28 Analysten im Durchschnitt 11.258,31 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10.294,10 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

