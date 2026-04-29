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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung Electronics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Electronics wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5928,58 KRW aus. Im letzten Jahr hatte Samsung Electronics einen Gewinn von 1192,00 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 33 Analysten einen Zuwachs von 59,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 126.088,34 Milliarden KRW gegenüber 79.140,50 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 39 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 34817,76 KRW, gegenüber 6605,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 38 Analysten im Durchschnitt 601.857,05 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 333.605,94 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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