28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samsung Electronics lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Samsung Electronics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2407,85 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 115,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1116,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten ein Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 91.306,93 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.788,27 Milliarden KRW umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6217,68 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4950,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 36 Analysten durchschnittlich auf 331.001,54 Milliarden KRW, gegenüber 300.870,90 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 117 900,00 3,60% Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

