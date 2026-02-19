Samsung Fire & Marine Insurance Aktie

Samsung Fire & Marine Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 955521 / ISIN: KR7000810002

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung Fire Marine Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samsung Fire Marine Insurance wird am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6843,16 KRW. Dies würde einem Zuwachs von 40,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Samsung Fire Marine Insurance 4872,00 KRW je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Samsung Fire Marine Insurance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3.918,78 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren noch 5.689,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 48845,23 KRW, gegenüber 48779,00 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 15.632,93 Milliarden KRW, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 20.718,82 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 570 000,00 1,97% Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd

