Ausblick: Samsung Fire Marine Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Fire Marine Insurance wird am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6843,16 KRW. Im Vorjahresquartal waren 4872,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 31,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3.918,78 Milliarden KRW gegenüber 5.689,59 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 48845,23 KRW, gegenüber 48779,00 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 15.632,93 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 20.718,82 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at