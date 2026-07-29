Ausblick: Samsung GDRS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samsung GDRS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 184,22 USD je Aktie gegenüber 13,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 32 Analysten ein Plus von 110,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 53,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 779,94 USD aus. Im Vorjahr waren 116,39 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 36 Analysten im Durchschnitt 476,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 235,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at