Ausblick: Samsung GDRS präsentiert Quartalsergebnisse

Samsung GDRS wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,64 USD. Im Vorjahresquartal waren 20,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 33 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 55,05 Prozent auf 84,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 583,74 USD, gegenüber 116,39 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 38 Analysten durchschnittlich 403,70 Milliarden USD im Vergleich zu 235,15 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at