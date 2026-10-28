Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Samsung GDRS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Samsung GDRS wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 243,35 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Samsung GDRS noch 32,56 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 29 Analysten von einem Zuwachs von 134,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 145,80 Milliarden USD gegenüber 62,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 36 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 865,29 USD je Aktie, gegenüber 116,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 526,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 235,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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