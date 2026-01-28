Samsung GDRS Aktie
WKN: 896360 / ISIN: US7960508882
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Samsung GDRS wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 20,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
32 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent auf 62,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 36 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 106,91 USD je Aktie, gegenüber 90,88 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 228,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 220,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung GDRS
|
28.01.26
|Ausblick: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Samsung GDRS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Samsung GDRS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Samsung GDRS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Samsung GDRS
Aktien in diesem Artikel
|Samsung GDRS
|2 350,00
|0,86%