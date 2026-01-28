Ausblick: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung GDRS wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 20,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

32 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent auf 62,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 36 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 106,91 USD je Aktie, gegenüber 90,88 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 228,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 220,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at