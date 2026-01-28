Samsung GDRS Aktie

Samsung GDRS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896360 / ISIN: US7960508882

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung GDRS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Samsung GDRS wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 41,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 20,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

32 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent auf 62,92 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 36 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 106,91 USD je Aktie, gegenüber 90,88 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 228,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 220,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Samsung GDRS

mehr Nachrichten

Analysen zu Samsung GDRS

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Samsung GDRS 2 350,00 0,86% Samsung GDRS

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen