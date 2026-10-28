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Analysen im Überblick 28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Samsung gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Samsung legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Samsung wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 13376,05 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Samsung 1802,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 30 Analysten einen Zuwachs von 130,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 198.780,52 Milliarden KRW gegenüber 86.061,75 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

37 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 47050,73 KRW je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6605,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 35 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 716.670,40 Milliarden KRW, gegenüber 333.605,94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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