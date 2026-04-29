Ausblick: Samsung Heavy Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samsung Heavy Industries wird am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 266,20 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 108,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Samsung Heavy Industries 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3.014,80 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Samsung Heavy Industries 2.841,07 Milliarden KRW umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1410,37 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 639,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 12.757,91 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 11.778,20 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at