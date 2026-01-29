Samsung Heavy Industries Aktie

Samsung Heavy Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894582 / ISIN: KR7010140002

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung Heavy Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Samsung Heavy Industries präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Samsung Heavy Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 252,11 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -113,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,08 Prozent auf 2.922,32 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Heavy Industries noch 3.401,26 Milliarden KRW umgesetzt.

24 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 750,56 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 75,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10.739,87 Milliarden KRW, gegenüber 11.280,59 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Samsung Heavy Industries Co LtdShs

Analysen zu Samsung Heavy Industries Co LtdShs

Aktien in diesem Artikel

Samsung Heavy Industries Co LtdShs 29 800,00 -1,32% Samsung Heavy Industries Co LtdShs

