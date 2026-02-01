Samsung SDI Aktie

Samsung SDI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898784 / ISIN: KR7006401004

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung SDI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung SDI stellt am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2968,014 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3338,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Samsung SDI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.473,43 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.754,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -7947,995 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9011,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 12.897,19 Milliarden KRW, gegenüber 16.592,25 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

