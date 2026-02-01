Samsung SDI Aktie

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Samsung SDI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Samsung SDI lädt am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2505,658 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3310,500 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten ein Minus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3.475,17 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3.754,46 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

29 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -7814,819 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8756,03 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 12.898,11 Milliarden KRW, gegenüber 16.592,25 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

