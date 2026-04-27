Ausblick: Samsung SDI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Samsung SDI lädt am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2384,923 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung SDI noch ein Verlust pro Aktie von -3298,000 KRW in den Büchern gestanden.

24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.176,82 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.398,17 Milliarden KRW aus.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 493,75 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -8796,000 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15.018,99 Milliarden KRW, gegenüber 13.266,73 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at